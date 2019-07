USA CACCIA 1MLN CLANDESTINI

lunedì 8 luglio 2019WASHINGTON - Il direttore ad interim dei Servizi di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti (Uscis), Ken Cuccinelli, ha confermato che le autorita' per l'immigrazione sono pronte a identificare, detenere e infine deportare dagli Stati Uniti circa un milione di immigrati privi di documenti in attesa di espulsione. ''Sono pronti a svolgere la loro missione, che e' quella di andare a cercare, arrestare e quindi deportare circa un milione di persone titolari di ordini di espulsioni definitivi'', ha detto il principale funzionario dell'amministrazione Trump per l'immigrazione. Trump ha rimandato un raid dell'Ice in 10 citta' pianificato per la fine del mese scorso, dicendo che le deportazioni scatteranno se i Democratici non accetteranno di negoziare delle modifiche alle politiche sull'immigrazione, comprese le pratiche di asilo e altre ''scappatoie'' legali utilizzate dagli immigrati irregolari per rimanere sul suolo statunitense. Cuccinelli ha detto che sara' discrezione dell'Ice, il servizio di Immigrazione e controllo doganale, stabilire chi tra i titolari di ordini finali di espulsione sara' oggetto delle operazioni.