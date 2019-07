AFRICANI: LITE CON GERMANIA

lunedì 8 luglio 2019Si riaccendono le tensioni fra Italia e Germania sulla questione dell'immigrazione. A surriscaldare il clima, la Alan Kurdi, l'imbarcazione della ong tedesca Sea Eye che, lo scorso 5 luglio, ha preso a bordo 65 africani a largo della Libia, ma in acque territoriali libiche, chiedendo poi alle autorita' italiane e maltesi il permesso per sbarcarli. Dopo aver predisposto il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e suggerito all'imbarcazione di far rotta verso la Germania, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera al suo omologo tedesco, Horst Seehofer, per richiamare Berlino alle sue responsabilita'. ''Dall'evolversi della situazione - si legge nella missiva - parrebbe trattarsi dell'oramai consueto modus operandi esercitato dalle imbarcazioni di ong nel Mediterraneo che, conducendo operazioni in aree marittime di competenza di altri paesi, si dirigono successivamente per lo sbarco verso le coste italiane''. L'Italia, ha aggiunto Salvini, pur continuando a rispettare la normativa europea e a difendere responsabilmente le frontiere dell'Ue a beneficio di tutti gli Stati membri, non intende piu' essere l'unico hotspot dell'Europa''. La viceportavoce del governo tedesco, Martina Fiez, ha ricordato a Salvini che ''salvare vite in mare e' un compito europeo'' e che ''il nostro obiettivo e' trovare una rapida soluzione, con un porto sicuro, e poi procedere alla ridistribuzione dei migranti''.