COMUNISTI AFRICANI E GIUDICI

domenica 7 luglio 2019''Il Viminale non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa, tanto che Alex&Co aveva una interlocuzione aperta anche con Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Il problema è che la barca della ong si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi e pretendeva di essere accompagnata dalle autorità italiane fino a 15 miglia nautiche da La Valletta, per poi allontanarsi immediatamente ed evitare i controlli e la legge di un paese membro dell'Unione europea''. Questa la ricostruzione della vicenda del veliero Alex fatta oggi da fonti del Viminale. Una ricostruzione che spiega così il blocco delle operazioni, e il blocco dell'imbarcazione in mezzo al Mediterraneo. ''Dal punto di vista del Viminale, era irrinunciabile l'arrivo di Alex sull'isola. Diversamente, - spiega ancora la fonte del ministro Salvini - le nostre Forze Armate si sarebbero trasformate in tassisti del mare a servizio della ong, un film già visto prima del 2017 e che aveva consentito il moltiplicarsi degli sbarchi in Italia''. ''Dal Viminale si ribadisce lo stesso concetto dell'altro giorno: Finanza e Marina Militare avrebbero potuto intervenire su Alex, sgravandola dagli immigrati a bordo, a patto che la ong arrivasse in porto a Malta. Invece i signori della Ong di sinistra - affermano sempre le Fonti del Viminale - hanno preferito perdere ore di tempo in mezzo al Mediterraneo per pretendere 'nessuna attività coercitiva'. Cioè l'impunità. Il capitano di Alex ha quindi invocato lo 'stato di necessità' per forzare i confini nazionali confidando in un orientamento benevolo della magistratura''.