LIBIA: 300.000 AFRICANI

domenica 7 luglio 2019''Ho discusso il piano di chiusura dei campi di detenzione dei migranti con le Nazioni Unite, è qualcosa su cui andremo avanti, perché ormai è solo un danno politico per la Libia. Nei nostri centri ci saranno 7.000 migranti illegali, fuori ce ne sono centinaia di migliaia, al minimo 300.000. E allora a che cosa servono questi centri se non a scatenare polemiche contro di noi?''. Sono le parole di Fathi Bishaga, ministro dell'Interno del governo libico di accordo nazionale, a La Repubblica. ''Responsabilizziamo di più la comunità internazionale -aggiunge-, affrontiamo insieme questo tema, smontiamo queste polemiche e guardiamo in faccia la realtà: qui c'è una guerra che colpisce 7 milioni di libici, voi ci chiedete solo dei migranti e non fate nulla per fermare la guerra''. Queste notizie dimostrano come sia pronto un esercito di africani in Libia che i nemici dell'Italia e del suo governo, primi tra i quali ambienti finanziari tedeschi e olandesi, vogliono a tutti i costi che invada l'Italia per abbattere con la forza dell'invasione la nazione.