ZAIA: AUTONOMIA, NO RIBASSI

giovedì 4 luglio 2019VENEZIA - ''Come dico sempre solo i pessimisti non fanno fortuna e anche gli esiti dell'incontro di ieri sera a Roma, un passaggio fondamentale, costituiscono un buon segnale''. Lo afferma dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sentito dall'ANSA sugli sviluppi del tema autonomia dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri sera. ''Dichiaro fin d'ora - aggiunge Zaia - la nostra totale e piena disponibilita' a valutare con equilibrio la proposta che ci arrivera': se sara' un'autonomia seria, rispettosa dei miei cinque milioni di veneti e della Costituzione. Di certo non firmeremo accordi al ribasso o finte autonomie''. ''Siamo partiti - ricorda Zaia - dall'utopia della nostra legge referendaria del 2014 e siamo oggi a incontri che si ripetono, con il premier Conte che, addirittura, avoca a se' la pratica per chiudere la partita''. ''E' bene fare chiarezza su un aspetto procedurale - prosegue Zaia - Oggi siamo alla fase della redazione di una bozza d'intesa del Governo, che la dovra' proporre a noi. Fanno piacere le notizie che arrivano secondo le quali non ci sarebbero problemi sulla norma finanziara''. ''Ci saranno altri punti su cui discuteranno, siamo al riscaldamento a bordo campo. E quando sei al riscaldamento non torni in spogliatoio, ma devi giocare la partita. Mi auguro - conclude - che la prossima riunione sia l'ultima per chiudere la questione''.