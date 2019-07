SPREAD SOTTO QUOTA 200

giovedì 4 luglio 2019Avvio positivo per le Borse europee, in una giornata che si prennuncia con volumi ridotti per la chiusura di Wall Street per il 4 luglio. Parigi sale dello 0,11%, Francoforte dello 0,23% ma la migliore e' Piazza Affari (+0,2%) grazie alle banche tutte in forte rialzo e spinta dallo spread BTp/Bund che in avvio resta sotto i 200 punti base a 196 punti. Ieri i titoli di Stato italiani sono stati sotto i riflettori dopo lo stop dell'Ue all'avvio della procedura di infrazione. Ubi Banca sale del 3,64%, Unicredit del 2,9%, Banco Bpm del 2,44%, Intesa Sanpaolo del 2,23%, Bper Banca del 2,14%, Finecobank dell'1,3%. Perdono terreno le utility dopo la corsa delle ultime sedute, con Hera in calo dello 0,96%, Terna dell'1% e Snam dello 0,9%. Fuori dal listino principale, vola Trevi (+6,85%) dopo che il cda ieri ha respinto a maggioranza la richiesta della holding di convocare l'assemblea, mentre Mediaset perde il 3% dopo la notifica di un atto di citazione da Vivendi per annullare la delibera sul voto maggiorato. Sul mercato valutario euro stabile contro il dollaro a 1,128 (come ieri in chiusura) e contro lo yen a 121,64 (121,51). Il dollaro/yen e' a 107,8. In calo il prezzo del petrolio con il Brent che scende dell'1,17% a 63,09 dollari mentre il Wti e' a 56,63 dollari (-1,24%).