CONTE: ITALIA HA VINTO

giovedì 4 luglio 2019''Poteva andare ben peggio''. Giuseppe Conte sembra soddisfatto in una intervista di oggi alla stampa italiana: non tanto per quello che ha ottenuto ma per quanto ritiene di essere riuscito a evitare. Guai a dire al presidente del Consiglio che l'Italia emerge ridimensionata dalla trattativa europea sulle nomine. Viste le premesse, a suo avviso e' stato fatto il massimo. E comunque, il fantasma di una procedura di infrazione si e' dissolto. Per paradosso, a sentire Conte l'Italia potrebbe addirittura avere maggiore voce in capitolo sulla politica economica europea: anche perche' si impegna a garantire leggi ''compatibili sul piano finanziario'' con le regole della Commissione. L'Italia raggiunge un risultato. Ha funzionato lo stesso meccanismo di dicembre, o questa volta e' stato piu' difficile per gli attacchi della maggioranza alla Commissione europea? ''E' stato parimenti difficile. Siamo entrati nella trattativa con una prospettiva di apertura della procedura che molti sembravano dare per scontata. Ma rispetto a dicembre del 2018, stavolta il negoziato e' avvenuto su basi diverse. Non si trattava di convincere la Commissione sull'efficacia e sulla sostenibilita' della nostra manovra. Bisognava far capire che maggiori entrate e risparmi di spesa prefiguravano dati contabili diversi da quelli da loro elaborati. E alla fine siamo riusciti a far prevalere i nostri dati. Sono soddisfatto del risultato, perche' abbiamo tutelato l'interesse degli italiani. Numeri alla mano, non c'erano i presupposti per aprire la procedura. E' vero, e' stato difficile. Ma abbiamo certificato ottimi risultati su entrate fiscali, lotta all'evasione e risparmi di spesa''.