RETATA 'NDRANGHETA A ROMA

mercoledì 3 luglio 2019Un pezzo di una 'ndrina calabrese a nord di Roma. Questa mattina durante un maxi sequestro della Polizia di Stato sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 120 milioni di euro. Piu' di 170 immobili, 40 complessi industriali tra cui sette supermercati e quattro allevamenti di bovini sparsi per Morlupo, Capena, Rignano Flaminio, Castel Nuovo di Porto e altri paesi che si estendono sulla via Flaminia fino ad arrivare alla Capitale dove e' stato posto sotto sequestro un supermercato in via Ajaccio, zona Salaria. Ma non basta. Il sequestro ha interessato anche oltre mille rapporti finanziari che devono essere ancora quantificati, un assegno circolare da 90mila euro, computer e telefonini, gioielli e preziosi in tre cassette di sicurezza. E poi un fondo di criptovalute ancora da individuare e quantificare, ma soprattutto un fondo patrimoniale da 100mila euro ottenuto dalla Regione Lazio grazie a una rete di quasi 150 imprese messa in piedi dagli 'ndraghetisti proprio per drenare i fondi. A questi si aggiungono altri soldi pubblici dati alle imprese dei mafiosi e ora sotto sequestro sotto forma di titoli per l'erogazione di aiuti europei all'agricoltura. L'esecuzione del provvedimento ha richiesto l'impiego di 250 uomini della Polizia di Stato. Nell'esecuzione del sequestro sono state impegnate anche le divisioni Polizia anticrimine delle Questure di Viterbo, L'Aquila, Sassari, Reggio Calabria, Genova, Milano, Palermo, Pistoia e Vibo Valentia ed i commissariati di P.S. di Alghero (SS) e Bovalino (RC). Secondo la Questura la caratura criminale, l'impero imprenditoriale della cosca calabrese, il potere di alterare il mercato economico, ne fanno un pericolo per il Paese.