SPD: LEYEN? LA MERKEL CADE

mercoledì 3 luglio 2019La nomina del ministro della Difesa Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea e' per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ''motivo per lasciare il governo'' formato con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). E' quanto affermato da Sigmar Gabriel, presidente della SpD dal 2009 al 2017 e ministro degli Esteri della Germania dal 2017 al 2018, in un'intervista rilasciata oggi al settimanale tedesco ''Der Spiegel''. Gabriel definisce la nomina di von der Leyen alla presidenza della Commissione ''un atto di inganno politico senza precedenti'', in quanto il ministro della Difesa avrebbe dovuto essere nominata ''prima commissario europeo'' dal governo tedesco. Il cancelliere Angela Merkel, che pure si e' astenuta dal voto su von der Leyen avvenuto ieri, 2 luglio, al Consiglio europeo, avrebbe dovuto quindi prima consultare il proprio governo. Inoltre, secondo Gabriel, l'astensione di Merkel dal voto sul presidente della Commissione europea e' ''un'assurdita''' e se il cancelliere ''fa il nome di von der Leyen senza consultare il governo, questa e' una chiara violazione delle regole e motivo per lasciare il governo''.