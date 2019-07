BCE: UNA INCAPACE AL COMANDO

mercoledì 3 luglio 2019La nomina di Christine Lagarde, attuale direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), alla presidenza della Banca centrale europea e' ''una scelta controversa''. Lo scrive il quotidiano francese ''Le Monde'', spiegando che Lagarde si ritrova a gestire un posto che rappresenta la ''chiave di volta di un sistema ancora fragile'' senza essere nemmeno un'economista. Nominando Lagarde, i ventotto membri dell'Unione europea hanno fatto una scelta politica piu' che tecnica. La direttrice del Fmi conosce molto bene i leader europei ed e' molto apprezzata dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Mario Draghi, predecessore di Lagarde alla presidenza della Bce, ''sara' molto difficile da rimpiazzare'', afferma un analista, sottolineando che ''il suo senso del timing, la sua comprensione dei mercati era unica''. Ma Draghi non disponeva dello stesso appoggio politico. Nel 2012, dopo il famoso discorso in cui prometteva di fare ''tutto quello che e' necessario'' per sostenere la moneta unica, l'allora presidente della Bce aveva riscontrato difficolta' nell'ottenere il consenso dei leader politici europei. (