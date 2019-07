SALVINI: VERGOGNA SEA WATCH

mercoledì 3 luglio 2019''Per quel che riguarda Carola Rackete ''la sua scarcerazione mi ha provocato tanta rabbia e tanta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa''. Si e' trattato di ''una scelta incredibile con motivazioni incredibili: qui si e' messa a rischio la vita di uomini e donne della Guardia di Finanza, quel giudice andasse a spiegarlo alla mamma e al papa' di quei ragazzi''. E adesso ''domani temo che qualcuno possa sentirsi autorizzato a non fermarsi allo stop di un posto di blocco e a tirar diritto e speronare la macchina''. Matteo Salvini lo dice in diretta Facebook da Nettuno, dove ha assistito all'esercitazione di prova dei taser. ''Qui non si parla di liberta' di pensiero o di soccorso alle vite umane, ma di qualcuno che liberamente viola le leggi'', dice Salvini, e la decisione del Gip di Agrigento sulla comandante della 'Sea Watch 3' ''mi fa vergognare di essere cittadino italiano, ma da ministro mi spinge ad andare avanti''.