MELONI: BLOCCO NAVALE!

mercoledì 3 luglio 2019''Lo scandaloso epilogo del caso Sea Watch e i continui 'sbarchi fantasma' sulle nostre coste sono la chiara dimostrazione che le storiche proposte di Fratelli d'Italia sono le uniche che possono contrastare efficacemente l'immigrazione illegale di massa. Le azioni da intraprendere sono: blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire. Centri europei di identificazione in Nord Africa dove valutare le richieste di asilo e dai quali distribuire i pochi veri profughi tra tutti gli Stati europei. Affondare (demolire) le navi che favoriscono l'immigrazione clandestina. Istituire, come stabilito nel Consiglio europeo di giugno 2018, centri sorvegliati dove trattenere fino a 18 mesi chi entra illegalmente in Italia, in modo da avere il tempo necessario per effettuare i controlli e procedere alle espulsioni di chi non ha diritto allo status di rifugiato. Costringere gli Stati di provenienza dei clandestini a sottoscrivere accordi di rimpatrio, pena la sospensione di ogni aiuto e accordo commerciale e politico con l'Unione Europea. Si puo' fare e non c'e' altro tempo da perdere. La battaglia di Fratelli d'Italia continua''. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.