VON DER LEYEN NON HA I VOTI

mercoledì 3 luglio 2019Quattro Vertici in poco piu' di un mese, 27 ore di negoziati negli ultimi tre giorni, un'infinita' di incontri bilaterali, ma alla fine i capi di Stato e di governo sono riusciti a trovare un accordo sul pacchetto di nomine per l'Unione Europea nella prossima legislatura. La cristiano-democratica tedesca Ursula von der Leyen, attuale ministro della Difesa del governo di Angela Merkel a Berlino, e' stata indicata come futuro presidente della Commissione, mentre la francese Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, andra' al posto di Mario Draghi alla testa della Banca centrale europea. I capi di Stato e di governo hanno anche scelto il premier liberale belga, Charles Michel, come presidente del Consiglio europeo e il socialista spagnolo, Joseph Borrell, come Alto rappresentante per la politica estera. Quando il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato il quartetto che guidera' l'Europa per i prossimi cinque anni, dall'Europarlamento sono arrivati diversi segnali allarmanti. Dentro il gruppo dei Socialisti&Democratici, che era convinto di avere in tasca la nomina dell'olandese Frans Timmermans alla Commissione, diverse delegazioni nazionali hanno espresso la loro opposizione a von der Leyen. La presidente del gruppo dei Verdi, Ska Keller, ha bocciato tutto il pacchetto che ''non soddisfa nessuno a parte i giochi di potere: non e' cio' che i cittadini europei meritano''. Anche tra popolari e liberali si registrano malumori. Calcolatrice alla mano, von der Leyen dovra' trovare una maggioranza all'Europarlamento perchè non ce l'ha. Se la tedesca non riuscira' a ottenere 376 voti il 17 luglio a Strasburgo, si riparte daccapo...