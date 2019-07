STRANO CASO RAI PARLAMENTO

martedì 2 luglio 2019ROMA - ''Il parere della direzione generale della Giustizia Civile pronuncia una parola alquanto definitiva sulla vicenda della dipendente Rai, Iman Sabbah, nominata vicedirettore di Rai Parlamento e della quale si e' scoperta la grave circostanza della mancanza del requisito minimo dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti: il ministero della Giustizia, in risposta a una richiesta di parere dell'Ordine, fa sapere in termini inequivocabili che non ha titolo per il suo ruolo in Rai. C'e' da domandare alla Rai come sia stato possibile che una giovane di belle speranze ma senza requisiti abbia fatto una carriera lampo, scalando tutti i gradini delle redazioni''. Lo afferma Alessandro Morelli, responsabile editoria della Lega e presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera. ''All'epoca della direzione generale di Mario Orfeo la Sabbah era stata scelta per l'ambita sede di corrispondenza di Parigi, preferita a colleghi che oltre ad avere il requisito minimo di essere giornalisti, hanno esperienza e professionalita'. Quindi l'incredibile nomina a vicedirettore di Rai Parlamento, ancora senza requisiti. Un pasticcio su cui l'azienda e' chiamata a fare chiarezza per le responsabilita' del passato e quelle attuali sulle quali, se non ci sara' chiarezza immediatamente, la Lega e' pronta a fare esposti alla Corte dei Conti. C'e' da domandarsi quali provvedimenti intenda prendere l'amministratore delegato dell'emittente e quale sia la posizione di Usigrai, Odg e Fnsi in questa vicenda'', conclude Morelli.