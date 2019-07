LI.SI.PO.: POLIZIOTTO FERITO

martedì 2 luglio 2019ROMA - Un poliziotto è stato accoltellato da un malvivente in via Cochi, a Tor Bella Monaca durante un regolare turno di servizio sulla volante. Intervenuto su disposizione della sala Operativa unitamente ad altro collega per sedare una lite tra marito e moglie. Il marito, alla vista degli Agenti, ha cercato di scappare con l’auto, Il poliziotto prontamente ha cercato di impedire la fuga. A questo punto il malvivente ha estratto un coltello e lo ha conficcato in un fianco del poliziotto. L'agente immediatamente veniva soccorso da altri poliziotti e trasportato d'urgenza al policlinico Casilino, dove è ora ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda è intervenuto Antonio de Lieto, Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. – che ha dichiarato –“prendiamo atto che i poliziotti chiamati a fare il loro dovere continuano ad essere oggetto di reazioni inaccettabili. Su quest’ultimo caso, auspichiamo che la giustizia applichi il massimo della pena e che questo individuo sconti la sua condanna in regime di carcere duro. Il LI.SI.PO. Augura presta guarigione al collega.