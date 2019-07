AFRICANI, COLOSSALE BUSINESS

martedì 2 luglio 2019''Per anni abbiamo detto e ripetuto che quello dell'accoglienza era un business lucroso e colossale per il settore delle onlus e delle cooperative, quasi tutte peraltro gestite dagli amici degli amici di chi stava al Governo tra il 2014 e il 2017, negli anni dell'apice dell'emergenza sbarchi, quando in Italia sono arrivati piu' di mezzo milione di immigrati, anche con la complicita' delle Ong che allora venivano santificate''. Lo afferma, in una nota, Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato. ''Di questo mezzo milione di clandestini il 14%, ovvero circa 100 mila immigrati, sono stati inviati sul territorio lombardo e oggi grazie all'inchiesta 'Fake onlus', scopriamo che una fetta di questo business in Lombardia andava ad arricchire chi era legato all'Ndrangheta. Non avevamo dubbi, lo dicevamo quattro anni fa, lo ripetiamo oggi che i fatti ci davano ragione: quello dell'accoglienza e' stato un business per far ingrassare lecitamente o illecitamente cooperative e onlus con i denari sottratti alle casse pubbliche, denari dei contribuenti''. ''Chi negli anni scorsi, a sinistra, anche in Lombardia, esaltava il modello di accoglienza oggi dovrebbe almeno chiedere scusa e vergognarsi: per fortuna ci hanno pensato i cittadini, con il voto, a fare piazza pulita della sinistra che sosteneva l'immigrazione e il conseguente business dell'accoglienza. E adesso tocca ai magistrati continuare a fare piazza pulita'', conclude Grimoldi.