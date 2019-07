UE, ACCORDI FISCALI SEGRETI

martedì 2 luglio 2019''Negli ultimi anni, la Commissione europea ha individuato numerosi tax ruling in violazione delle norme sugli aiuti di Stato, imponendo, tra l'altro, all'Irlanda di recuperare 14,3 miliardi di euro da Apple, nonché al Lussemburgo di recuperare 282,7 milioni di euro da Amazon e 23,1 milioni di euro da Fiat Finance and Trade''. Così il presidente Antitrust Roberto Rustichelli illustrando la relazione annuale. ''Tali accordi fiscali, in molti casi avvolti da segretezza - ha evidenziato Rustichelli - minano il patto di fiducia tra i Paesi membri e gettano un'ombra sulla leale partecipazione al mercato unico. E' indispensabile, dunque, ritrovare un approccio strategico comune a livello europeo per porre fine alle distorsioni del mercato attualmente esistenti, assicurando che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili ed il valore sono generati''.