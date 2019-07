GERMANIA MOLLA SOPHIA

martedì 2 luglio 2019Mentre Italia e Germania si confrontano sulla vicenda della nave Sea Watch 3 e sugli arresti domiciliari a Lampedusa del suo capitano Carola Rackete, la Bundeswehr, ossia le Forze armate tedesche, ha deciso di richiamare in patria le dieci unita' di personale di stanza a Roma presso il comando a guida italiana di Eunavfor Med Sophia, la missione aeronavale avviata nel 2015 dall'Ue nel Mediterraneo per il contrasto al traffico di esseri umani e al contrabbando e per il salvataggio dei migranti. Lo riferisce il quotidiano tedesco ''Berliner Zeitung''. In una lettera inviata il 30 giugno scorso alla commissione Difesa del Bundestag, il comandante delle operazioni della Bundeswehr, generale Erich Pfeffer, ha affermato che ''il governo tedesco ha deciso di non rinnovare la partecipazione'' della Germania a Eunavfor Med. Pertanto, la Bundeswehr ritirera' ''con effetto immediato'' il proprio personale di stanza presso il comando di Sophia a Roma. Si conclude in questo modo la polemica tra Germania e Italia sulla missione dell'Ue nel Mediterraneo. In particolare, Berlino aveva accusato il governo italiano di inviare le navi della marina tedesca ben lontano dalle rotte seguite dai profughi provenienti dall'Africa settentrionale. La Germania aveva quindi richiamato le proprie unita' navali dal dispositivo di Sophia come misura temporanea.