NO A UE FRANCO-TEDESCA

martedì 2 luglio 2019''In Europa ci sono 28 Stati, non ce ne sono solo due, quindi non si capisce perche' la decisione debba sempre passare da Berlino e da Parigi, dalla Merkel e da Macron. Una soluzione a tavolino che escluda tutti gli altri e accontenti solo francesi e tedeschi non avra' l'appoggio italiano evidentemente''. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Limbadi in Calabria, rispondendo ad una domanda sullo stallo nel negoziato Ue sulle nomine. ''L'importante - ha detto Salvini - e' che il futuro dell'Europa non venga deciso a tavolino solo fra Berlino e Parigi. Mi sembra che anche questa mattina ci siamo alzati con ipotesi di spartizione: Commissione ai tedeschi e Banca centrale ai francesi''.