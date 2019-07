SASSONIA: CDU AFD ALLA PARI

martedì 2 luglio 2019Il partito dell'ultradestra tedesca, l'Afd, raggiunge la Cdu nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni in Sassonia, che si terranno tra due mesi. Stando ad un sondaggio dell'istituto Infratest Dimap per conto dell'emittente Mdr, la formazione guidata da Alexander Gauland e Alice Weidel conquista il 26% dei consensi, ossia la stessa percentuale del partito di Angela Merkel. Facendo due conti, vuol dire che l'Afd rispetto al voto del 2014 guadagnerebbe 16,3 punti e la Cdu - attualmente al governo in Sassonia - ne perderebbe 13,4. Terza forza, secondo il sondaggio, il partito della sinistra Die Linke con il 15% (in calo di quasi 4 punti rispetto al voto di 5 anni fa), mentre la Spd finisce al 9%, lasciando sul terreno 3,4 punti. Al contrario, crescono nettamente i Verdi al 12% dei consensi, guadagnando 6,3 punti rispetto al 2014. I liberali dell'Fdp supererebbero la soglia del 5%, con cio' riuscendo a rientrare nel parlamento regionale. Insieme a Brandeburgo e Turingia, la Sassonia e' uno dei tre Laender in cui si torna alle urne questo autunno. Si tratta di elezioni alle quali si guarda con grande attenzione anche a Berlino, proprio per quello che riguarda le performance dell'Afd alla quale - contrariamente a quanto avviene all'ovest - nelle regioni dell'ex Ddr viene attribuita una crescita vertiginosa dei consensi. Sempre stando al sondaggio Infratest Dimap, in Sassonia l'attuale coalizione Cdu-Spd non disporrebbe piu' di una maggioranza per governare.