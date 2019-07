GENOVA: ECCO IL NUOVO PONTE

martedì 2 luglio 2019GENOVA - Sono arrivati di prima mattina nel cantiere sotto la pila 8 dell'ex ponte Morandi i pezzi di acciaio che costituiranno la prima pila e il primo impalcato del nuovo ponte di Genova. L'acciaio, prodotto nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia verra' assemblato direttamente in cantiere dal personale di PerGenova, l'ati di costruttori composta da Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr. Intanto, sulla pagina Fb di PerGenova, un video prodotto da Italferr svela il nuovo ponte che, si legge nella didascalia ''grazie alle sue linee snelle, risultera' armonico e slanciato. La solidita' sara' garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio''. L'intera 'travata' sara' lunga 1067 metri, 18 saranno le pile ellittiche in cemento armato (sono gia' in corso gli scavi per le fondazioni di 9 pile), 80 mila metri cubi di scavi, 9 mila le tonnellate di acciaio per le armature e 15 mila quelle per la carpenteria metallica. Verranno usati 67 mila metri cubi di calcestruzzo.