LAVORO-SPRED-DEFICIT SONO OK

martedì 2 luglio 2019''Lo sguardo rimane sempre rivolto verso l'Italia. Mi lascio alle spalle una giornata, quella di ieri, che - dati alla mano - mi dà molta fiducia sulle politiche sin qui svolte dal mio Governo e mi rende ottimista sulla strada che abbiamo intrapreso. I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione mentre sono in crescita gli occupati, al top da oltre 40 anni. Anche la curva dello spread tra Btp e Bund tedeschi, e con esso i rendimenti dei titoli di Stato decennali, sembra affrontare un'importante fase di calo. Sono notizie che a volte sui media non trovano lo spazio che meritano, e anche per questo è bene sottolinearle''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte attraverso un post su Facebook prima di un'altra giornata di incontri a Brxelle slle nomine Ue. ''Andiamo avanti - ha aggiunto - avendo sempre come punto di riferimento gli interessi degli italiani. Io tifo Italia!''.