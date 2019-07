SEA WATCH VA SEQUESTRATA

lunedì 1 luglio 2019''Se arriva una nave e disobbedisce a un ordine della Guardia di Finanza o dell'esercito quella nave va sequestrata e basta. E' assurdo che venga nuovamente dissequestrata''. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante una diretta via Facebook. ''In questo momento storico dobbiamo respingere al mittente una serie di accuse'', ha proseguito accuse che vengono lanciate da esponenti di sinistra ''che non sono di sinistra per nulla, prima sul business dei migranti, poi sulle adozioni''. ''Le acque territoriali italiane sono ormai un grade palcoscenico dell'immigrazione: queste navi vengono tutte in Italia a fare spettacolo'', mentre, ha notato Di Maio ''non si sognano nemmeno di provare ad andare a Malta o in Grecia''. ''Che cosa si aspettavano - si è chiesto metaforicamente l'esponente dei 5 Stelle - disobbedendo a un ordine della marina?''.