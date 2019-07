TOTI E' STANCO DI...

lunedì 1 luglio 2019GENOVA - ''Sono stanco di discutere di cose di cui ai cittadini non frega assolutamente niente. Per non fare le cose c'è sempre una scusa valida, basta qualsiasi pretesto se uno non vuole cambiare niente. In questo Paese, siamo maestri nell'immobilismo e anche nel benaltrismo, cioè quel tipico atteggiamento per cui c'è sempre bisogno di ben altro''. Lo ha detto il governatore della Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando le polemiche all'interno del partito. ''Cominciamo dal minimo - ha sottolineato Toti - poi arriverà anche l'altro. Forza Italia è data dai sondaggi al 6%. Da un patrimonio di oltre 10 milioni - ha ricordato il governatore - è arrivata sotto i 2 milioni. Credo che questo sia sufficiente per decidere di cambiare tutto e tornare ai contenuti. Se vogliamo creare un contenitore che ritorni a dare risposte -ha aggiunto Toti- io ci sono. Ma se dobbiamo fare il gioco dei quattro cantoni sulle interviste ai giornali per trovare il miglior pretesto per non fare niente, do partita vinta''. ''Non è un gioco che mi interessa - ha spiegato il coordinatore pro tempore di Forza Italia - possono vincere a tavolino quando c'è sempre una scusa per studiare il giorno dopo, per cominciare la dieta il giorno dopo, per non fare le cose quando vanno fatte. Se si vuole semplicemente fare un esercizio sulle scuse da trovare per non fare nulla e continuare il declino - ha concluso Toti - credo che siano tutti sulla buona strada''.