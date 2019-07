SLOVENI:PRESI 78 CLANDESTINI

lunedì 1 luglio 2019LUBIANA - In Slovenia la polizia distrettuale di Capodistria, da venerdi' scorso alle 6 di stamane, ha fermato 78 clandestini che tentavano di attraversare illegalmente il confine in provenienza dalla Croazia. Come ha reso noto la polizia, poco meno della meta' dei clandestini (33) e' stata individuata e bloccata dagli agenti di Bisterza (Ilirska Bistrica), gli altri fra Cosina, Sesana (Se?ana) e Capodistria. Nessuno dei fermati, in maggioranza cittadini della Turchia e del Pakistan, ha fatto richiesta di asilo, e sono state quindi avviate le procedure per la loro riconsegna alle autorita' della Croazia. La polizia ha precisato che fra le persone fermate figurano fra gli altri un cittadino del Brasile, uno della Georgia, uno dell'Albania e tre del Kosovo, sospettati di essere i contrabbandieri che tentavano di aiutare i clandestini ad attraversare il confine meridionale della Slovenia. In direzione Italia.