NOMINE UE:100 MILIONI CONTRO

lunedì 1 luglio 2019''Abbiamo dei grandi Stati membri che non hanno potuto accettare nessuna delle proposte fatte oggi e, quando si hanno 440 milioni di abitanti, ci si deve chiedere se sia meglio votare contro 100 milioni oppure prendere piu' tempo per trovare un compromesso''. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, riferendosi alla posizione di Polonia e Italia contro la candidatura del socialista olandese, Frans Timmermans, a presidente della Commissione. ''Quello che e' importante per me e' non approvare con il 65,1% della popolazione europea (la soglia minima per la maggioranza qualificata, ndr), ha spiegato Merkel. ''Questo sarebbe un po' poco. Dobbiamo stare attenti al fatto che ci sono paesi piccoli e grandi e inoltre c'e' un grande paese come l'Italia'', ha detto la cancelliera: ''non possono essere piu' specifica, ma 21 paesi e 65% della popolazione non sarebbe un risultato soddisfacente, anche se sarebbe formalmente possibile''. Secondo Merkel e' necessario evitare ''tensioni negli anni a venire'', in particolare con la Brexit all'orizzonte e altri importanti dossier. (