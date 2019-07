''INFAMI! IL PD VA SCIOLTO''

lunedì 1 luglio 2019ROMA - Blitz del movimento di destra 'Azione frontale' alla storica sede Pd in via del Nazareno. Alle 13 quattro attivisti della formazione radicata nel quadrante Est di Roma, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Torre Angela, hanno varcato la soglia della sede dei democratici e hanno incollato un adesivo sul logo del partito: ''Avete rovinato il Paese - recita la scritta - adesso rovinate anche i nostri bambini. Infami'' . I manifestanti, guidati dal leader di Azione frontale, Ernesto Moroni, hanno poi tentato di consegnare dei volantini anche all'usciere, che li ha rifiutati, prima di abbandonare la sede del Pd. ''Abbiamo deciso di organizzare quest'azione - afferma Moroni - perché quanto accaduto a Reggio Emilia e Torino è inqualificabile e gravissimo, in qualsiasi Paese civile queste azioni sarebbero costate lo scioglimento del partito stesso''.