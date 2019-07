QUOTA 100 RILANCIA IL LAVORO

lunedì 1 luglio 2019''I primi risultati di Quota 100 iniziano a farsi vedere e a dare respiro ad un Paese che aveva bisogno di misure coraggiose: disoccupazione al 9,9%, mai così bene dal 2012; tasso d'occupazione a maggio al 59% (miglior dato dal 1977)''. A commentare i dati Istat è il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. ''Non solo, diminuisce anche dello 0,7%, rispetto ad aprile, la disoccupazione giovanile che si attesta al 30,5%. Numeri molto positivi che vanno nella direzione che avevamo indicato. Solamente stimolando l'uscita dal mondo del lavoro - ha aggiunto - possiamo incentivare l'occupazione e il ricambio generazionale e proprio così sta avvenendo. A tutti i detrattori di Quota 100 pronti a puntare il dito i mesi scorsi per il mancato ricambio occupazionale ho sempre risposto che bisognava attendere maggio per vedere i primi effetti positivi. I dati di oggi ci danno ragione e dimostrano che la strada intrapresa da questo governo di rottura con il passato è quella giusta''.