OCCUPATI AI MASSIMI DAL 1977

lunedì 1 luglio 2019''Le notizie che leggiamo questa mattina ci dicono che quella di oggi e' davvero una bella giornata''. Il vicepremier Luigi Di Maio commenta cosi', sul Blog delle Stelle, i dati Istat sull'occupazione e sottolinea che il Dl Dignita' funziona e non sara' modificato. ''Dopo esser stato attaccato per mesi dai partiti d'opposizione (e dai loro media di riferimento) che me ne hanno dette di tutti i colori, ridicolizzando il decreto dignita' (dicevano che non sarebbe servito a nulla!)'', sottolinea il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ''ancora una volta sono felice di smentire questi chiacchieroni con i fatti. Sapete cosa dicono i dati istat di questa mattina? Che la disoccupazione e' in calo, parliamo del dato piu' basso dal 2012, mentre aumentano gli occupati, il dato massimo dal 1977!''.