SARDEGNA:ALTRA LEGNATA AL PD

lunedì 1 luglio 2019Anche sui ballottaggi in Sardegna soffia il vento di centrodestra: Nanni Campus a Sassari e Tommaso Locci a Monserrato, centro della citta' metropolitana, guideranno i due Comuni per i prossimi cinque anni. Magari non si tratta della coalizione di centrodestra unita e coesa di sempre, ma di un'alleanza che basta a schiacciare il centrosinistra, che a Sassari partiva anche da un leggero vantaggio al primo turno, mentre a Monserrato il Pd e le due liste civiche che inseguivano sono state messe letteralmente ko. Resta comunque preoccupante il segnale dato a tutta la politica dagli elettori che hanno disertato i seggi in una torrida seconda domenica d'estate: a Sassari ha votato solo il 40,9% degli aventi diritto rispetto al 54,7% del primo turno, con un calo del 14% circa. A Monserrato ha invece votato il 41,1%, 10 punti percentuali in meno rispetto al voto di due settimane fa, quando si erano recati al voto il 51,3%. Il capoluogo del nord dell'isola ritorna, dopo 15 anni, nelle mani del centrodestra e con lo stesso sindaco che l'aveva governata sino al 2005: l'ex consigliere regionale ed ex senatore Nanni Campus, a capo di un gruppo di liste civiche che al primo turno si sono contrapposte anche al centrodestra. Anche se non con un apparentamento ufficiale, pero', gli ex alleati - tranne Psd'Az e Lega - avevano annunciato il sostegno al secondo turno, dopo essere arrivati terzi all'esito dello scrutinio del 16 giugno scorso.