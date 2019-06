SEA WATCH SPERONA BARCA GDF

sabato 29 giugno 2019Momenti di tensione si sono vissuti sul molo commerciale di Lampedusa quando una motovedetta della Guardia di Finanza ha tentato senza esito di impedire l'ingresso della Sea Watch nel porto. Carola Rackete ha proseguito però la sua manovra accostando la nave alla banchina rischiando di schiacciare l'imbarcazione dei militari. Una volta attraccata, Rackete si è affacciata dal ponte della nave salutata con un lungo applauso da un centinaio di persone giunte sul molo. Tra loro complici attivisti di Sea Watch, l'europarlamentare del Pd, Pietro Bartolo, sul posto per farsi propaganda politica, don Carmelo parroco di Lampedusa dell'ultrasinistra, e le persone che avevano solidarizzato in questi giorni con i migranti dormendo sul sagrato della chiesa, tutti di centri sociali e organizzazioni antagoniste comuniste. I magistrati hanno contestato alla comandante tedesca anche il tentato naufragio a seguito della manovra di attracco. Una volta a terra, Rackete è stata portata nella caserma della Guardia di finanza. Già oggi potrebbe essere trasferita in un carcere in Sicilia. La pena per il reato commesso va da un minimo di 3 anni a un massimo di 10 anni.