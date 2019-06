MACRON APPESO A UN FILO

venerdì 28 giugno 2019PARIGI - Il governo francese sta mettendo a punto la riforma delle pensioni. Lo scrive il quotidiano francese ''Le Figaro'', spiegando che Parigi sta trattando questo dossier con la massima attenzione visto che le elezioni municipali del prossimo anno si avvicinano. A meta' luglio l'Alto commissario per la riforma delle pensioni, Jean-Paul Delevoye, consegnera' al primo ministro Edouard Philippe le raccomandazioni finali in merito al progetto di legge. Il testo finale verra' presentato questo autunno, tra fine novembre e inizio dicembre. I sindacati di Force Ouvrière e della Confederazione generale del lavoro (Cgt) si sono gia' detti pronti a scendere in strada per protestare contro la riforma, mentre l'opinione pubblica per il momento resta nell'attesa di vedere le misure contenute nel disegno di legge. Durante la campagna elettorale delle elezioni presidenziali del 2017 il presidente Macron ha promesso una riforma capace di dare piu' ''trasparenza, leggibilita' ed eguaglianza''. Il settore imprenditoriale fa pressioni affinche' venga alzata l'eta' pensionabile, ma Macron si e' impegnato a non toccare questo punto, lasciando la soglia a 62 anni. Il presidente vuole invece instaurare ''un sistema di sgravi fiscali che inciti a lavorare di piu'''. Macron è conscio che con la vasta maggioranza dei francesi contro, tagli alle pensioni o innalzamenti dell'età pensionabile provocherebbero la sua capitolazione di fronte ad un sollevamento popolare generale. E' opinione diffusa, quindi, che l'annunciata riforma nella realtà non cambierà nulla o quasi rispetto il quadro normativo attuale.