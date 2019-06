RIVOLUZIONE DI BORIS JOHNSON

venerdì 28 giugno 2019Il candidato favorito alla leadership del Partito conservatore e del governo britannico, Boris Johnson, sta elaborando un piano shock per preparare l'economia del Regno Unito all'eventualita' di una ''no-deal Brexit''. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico ''The Times''. L'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra e' sempre piu' convinto che il Regno Unito debba essere pronto a recedere dall'Unione europea entro la scadenza stabilita per il 31 ottobre prossimo, anche senza aver raggiunto un accordo con l'Ue sui successivi rapporti giuridici, economici, commerciali e doganali. Per reagire al probabile shock economico che deriverebbe da una ''no-deal Brexit'', Johnson, se diventera' primo ministro, varera' un piano che prevede numerosi tagli a tasse e accise, a cominciare dall'abolizione dell'imposta di bollo sulle compravendite immobiliari. Inoltre, Johnson ha avvertito ha avvertito i deputati conservatori che aspirano a un incarico nel suo futuro governo che dovranno accettare in pieno l'opzione di una ''no-deal Brexit'' se vorranno entrare nell'esecutivo.