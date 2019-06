ISIS: ARRESTATO MAROCCHINO

venerdì 28 giugno 2019BRESCIA - Il 25enne italo-marocchino Samir Bougana, arrestato a Brescia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, in Siria si era arruolato nella milizia jihadista Junud-al Sham e, dopo aver ricevuto l'addestramento tattico-militare necessario, era stato selezionato come idoneo alle operazioni di combattimento per conto del cosiddetto Stato Islamico. L'indagine che ha portato al suo arresto origina da una segnalazione della Digos di Mantova relativa a due cittadini italiani, tra cui Bougana, appartenenti a una piccola comunità di orientamento musulmano salafita stanziati nel Mantovano. Nel maggio 2015 si erano trasferiti in Germania e nel novembre dello stesso anno, il solo Bougana era partito per la città siriana di Latakya con il fine di arruolarsi in una formazione jihadista attiva nel conflitto siro-iracheno. La notizia del suo arruolamento è stata confermata nel mese di settembre 2018 dalla Digos di Mantova che comunicava la notizia della sua cattura ad opera delle Unità di Protezione Popolare Curde (YPG). Anche il Ministero dell'Interno, attraverso la trasmissione di due note, la prima del Consolato italiano ad Erbil e, la seconda, dell'Ambasciata d'Italia a Beirut rispettivamente nell'ottobre 2018 e nel gennaio 2019 riferiva dell'arresto del cittadino italiano. L'obiettivo di Bougana era combattere e a tal fine era partito da Dussendorf e attraverso il confine turco aveva raggiunto la città siriana di Latakya dove si era stabilito presso la cosiddetta ''Casa Tedesca'' dove venivano concentrati i foreign fighters di quella provenienza. Testimonianze concordi hanno riferito che in Siria l'indagato si arruolava nella milizia jihadista.