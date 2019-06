I MOSTRI DELL'AFFIDO MINORI

giovedì 27 giugno 2019Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla in una nota di ''false relazioni per allontanare i bambini dalle famiglie e darli in affido retribuito ad amici e conoscenti, ore e ore di 'lavaggi del cervello' durante le sedute di psicoterapia e falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati nei bimbi con gli elettrodi, terapeuti travestiti da personaggi 'cattivi' delle fiabe per raffigurare i genitori intenti a far loro del male, bambini affidati a titolari di sexy shop e a persone con problematiche psichiche e figli suicidi e due stupri accertati nelle famiglie affidatarie e in comunita'. Il tutto per mettere in piedi un business illecito da centinaia di migliaia di euro. E' raccapricciante'', continua la parlamentare, ''quanto sta emergendo dall'inchiesta 'Angeli e Demoni' sulla rete dei servizi sociali della Val d'Enza e che coinvolge politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti. Sono agghiacciata dall'idea che a sfruttare i Minori siano stati proprio coloro che, per lavoro e missione, avrebbero dovuto difenderli per primi. Grazie di cuore alle Forze dell'ordine e agli inquirenti che hanno portato alla luce questo quadro ripugnante. Se i fatti dovessero essere confermati'', conclude Meloni, ''chiediamo pene esemplari. Bisogna stroncare l'orrore dei bambini tolti alle famiglie per farci sopra business e arricchire i soliti circuiti dell'accoglienza: chi sfrutta i piu' piccoli deve marcire in galera''.