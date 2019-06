BORSE UE GIU' MILANO REGGE

giovedì 27 giugno 2019Le Borse europee si spengono insieme all'ottimismo sull'esito dell'incontro Trump-Xi sui dazi commerciali che avverra' nell'ambito del G20 di Osaka. Alle prime indiscrezioni sulle precondizioni di Pechino per il negoziato con Washington, i listini azionari europei hanno invertito la rotta passando in negativo: solo Milano e Francoforte restano sulla parita', mentre Parigi (con Vivendi giu' del 3%) arretra dello 0,3%, Madrid dello 0,2% e Londra dello 0,5%. Milano e' comunque tenuta a galla dalle banche (+3% Ubi, +2% Unicredit, +1,5% banco Bpm). Stabile lo spread in area 244 punti e il rendimento del decennale al 2,14% dopo l'asta del Tesoro per collocare 6 miliardi di titoli di Stato ha visto i rendimenti scendere ai minimi da un anno. Le vendite sul Ftse Mib si concentrano su utility e assicurativi, male Juventus (-2%) dopo i rumors sulla situazione finanziaria del club bianconero. A livello europeo i settori piu' penalizzati sono media, energia e assicurazioni. In discesa il prezzo del petrolio dopo il balzo di ieri per le scorte settimanali Usa scese ben oltre le previsioni: il Wti agosto e' a 58,6 dollari al barile, il Brent agosto a 65,7 dollari al barile.