5G STERMINERA' LAVORATORI

giovedì 27 giugno 2019''Quando parliamo di 'Terza era informatica' e 5G non ci riferiamo a qualcosa che avverrà tra 150 anni, ma è una rivoluzione che sta avvenendo ora e cambierà tutta la nostra vita. Nel corso dell'indagine conoscitiva in commissione Telecomunicazioni abbiamo chiesto a decine di interlocutori di descriverci quali siano le problematiche connesse alla gestione dei dati, cosa cambierà nella vita degli italiani e se siamo pronti rispetto al resto dell'Europa''. Così Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera, a margine della presentazione del Rapporto Optime 2019. ''Sono a rischio interi settori del mondo del lavoro, la rivoluzione digitale deve essere governata perché l'anarchia sarebbe un colpo durissimo alla nostra economia con risvolti sociali imprevedibili. Assurdo che non ci sia stata una previsione di quello che sarebbe successo in Italia ed Europa, la Lega intende avere un ruolo attivo nelle politiche che amministrano questi settori'', conclude Morelli.