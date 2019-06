BANCHIERI GANGSTER IN ITALIA

giovedì 27 giugno 2019Sono complessivamente 39 gli indagati, tra i quali anche alcuni componenti del cda del gruppo Banca Apulia-Veneto Banca, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Potenza: secondo gli investigatori, dirigenti e funzionari avrebbero prospettato a ignari clienti, piccoli risparmiatori del Potentino, profitti alti e sicuri, mentre in realta' le obbligazioni erano sopravvalutate e offerte in una situazione gia' di crisi dell'assetto bancario. I particolari dell'inchiesta sono stati illustrati stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal Procuratore Francesco Curcio, dalla pm Sarah Masecchia, e dal comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Potenza della Guardia di Finanza, il tenente colonnello Costantino Russo. Nel corso dei controlli - secondo quanto spiegato dal Procuratore - e' anche emerso che la moglie di uno dei vertici di Veneto Banca avrebbe acquistato le obbligazioni convertibili per un valore di circa 200 mila euro: quando la posizione finanziaria del gruppo e' peggiorata, le obbligazioni sarebbero poi state ricollocate in Puglia, ad altri ignari risparmiatori. Si tratta di una vicenda ''dalla gravita' eccezionale - ha detto Curcio - portata avanti con condotte scorrettissime, in riferimento alle regole bancarie: tra gli indagati ci sono componenti del cda del gruppo e funzionari, che avrebbero dovuto illustrare la situazione reale ai risparmiatori, che invece avrebbero firmato moduli senza ricevere spiegazioni. Il tutto si e' svolto quindi con cinismo e consapevolezza della truffa, privandoli quindi dei risparmi di una vita''.