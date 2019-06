DIE ZEIT: UE ORA E' DEBOLE

giovedì 27 giugno 2019Nella nomina del prossimo presidente della Commissione europea, il Parlamento europeo si e' ''indebolito'', poiche' non e' stato in grado di superare gli ''egoismi dei partiti'' trovando un candidato unitario. Lo afferma oggi il settimanale tedesco ''Die Zeit'', secondo cui la maggiore responsabilita' di questo ''degradamento'' del Parlamento europeo e' del Partito del socialismo europeo (Pse) e dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (Alde). Le due formazioni non hanno, infatti, voluto sostenere il candidato del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, Manfred Weber. ''Sarebbe eccessivo definire tutto cio' una frode sugli elettori, ma un caso di tracotanza o, se cosi' si puo' dire di incapacita''', commenta ''Die Zeit''. I compromessi sono, infatti, ''al centro dell'attivita' di ogni parlamento'' e, dopo i risultati non brillanti ottenuti alle europee del 23-26 maggio scorso, i partiti europei tradizionali avevano dichiarato che, nella nomina del presidente della Commissione, si sarebbero ''concentrati sui contenuti, perche' le persone sono secondarie''. Tuttavia, ora la discussione e' ''soltanto sulle persone. E i contenuti? Nessuno'', conclude ''Die Zeit''.