FEDRIGA: SOSPENDERE SCHENGEN

giovedì 27 giugno 2019''Sospendere Schengen e' realizzabile, ovviamente se c'e' l'impegno di tutti i Paesi coinvolti nella rotta balcanica a fare il loro dovere e soprattutto se c'e' l'impegno dell'Unione europea ad aiutarli a fare il loro dovere''. Lo ha detto il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga, a margine del convegno ''Porti, logistica, grandi opere''. ''Ricordo che ci sono Paesi come la Croazia che sono stati accusati dall'Unione quando hanno messo in atto misure di blocco dei flussi migratori irregolari - ha specificato - Serve un aiuto ai Paesi di confine da parte dell'Ue, non una condanna''. Fedriga ha poi detto di ritenere ''inaccettabile che l'Italia, non essendo via terra un Paese di confine dell'Unione europea, subisca l'immigrazione clandestina''. Con l'eventuale sospensione di Schengen potrebbero ''esserci ripercussioni'', ma ''non vedo alcun svantaggio dal punto di vista economico'', ha precisato il governatore, sottolineando: ''Non saremmo contenti di sospendere Schengen, ma e' altrettanto vero che i muri non si alzano se le regole vengono rispettate''.