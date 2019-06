FRANCIA: VERSO GRANDE DESTRA

giovedì 27 giugno 2019PARIGI - Prove di dialogo per una grande unione della destra francese. L'ex deputata del Rassemblement National, Marion-Marèchal, ha incontrato martedi' sera diversi rappresentanti dei Rèpublicains. La nipote di Marine Le Pen, che spinge per un'unione della destra neogollista con l'ex Front National, si e' gia' espressa piu' volte su questo tema dopo il flop dei repubblicani alle elezioni europee. La settimana scorsa, precisano fonti citate dall'agenzia France Presse, ha anche partecipato a una serata di ''speed dating'' con dei collaboratori di politici repubblicani. Ex deputata del Vaucluse, la giovane Marion Mare'chal ha incontrato la quindicina di rappresentanti repubblicani al ristorante Le Bouclier de Bacchus, nel nono arrondissement di Parigi. Uscita all'Assemblea Nazionale francese nel 2017, Marion-Mare'chal si e' ufficialmente ritirata dalla vita politica attiva, fondando un Istituto di studi economici politici e sociali a Lione.