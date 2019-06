AFFONDATO RIVALE DI JOHNSON

giovedì 27 giugno 2019Potrebbe essere gia' finita con abbondante anticipo la corsa del ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, alla guida del Partito conservatore e del governo del Regno Unito. Lo scrive il quotidiano ''The Times'', scrivendo che le ambizioni di leadership di Hunt potrebbero essere state mortalmente affossate da una sua dichiarazione sul termine per la Brexit fissato al 31 ottobre prossimo. Rispondendo al suo rivale per la leadership dei Tory, Boris Johnson, nella giornata di ieri 26 giugno, infatti Hunt ha affermato che quella e' una ''falsa data''. Per i critici di Hunt nell'ala piu' euroscettica del Partito conservatore, i cosiddetti ''Brexiteer'', una simile affermazione significa che il Regno Unito potrebbe restare nel limbo dentro-fuori l'Ue per un tempo indefinito. A peggiorare la situazione, Hunt ha espresso la sua visione per il futuro del Regno Unito con una infelice frase che contiene un termine ritenuto ''offensivo'' nei confronti degli elettori che hanno votato per la Brexit. ''Gran Bretagna, non Piccola Inghilterra'', ha dichiarato il ministro degli Esteri del Regno Unito. Come ricorda il ''Times'', il riferimento alla ''Piccola Inghilterra'' era stato abbondantemente utilizzato, in maniera dispregiativa, da quanti nel referendum del 2016 si erano battuti contro la Brexit. ''Ce lo rinfacceranno fino alla fine'' della campagna per la leadership dei Tory, dicono ora i sostenitori di Hunt. La vicenda potrebbe sembrare una lieve questione semantica, ma bisogna tener presente che, al referendum sulla Brexit, Hunt aveva votato a favore della permanenza del Regno Unito nell'Ue. La maggioranza degli iscritti al Partito conservatore e' favorevole alla Brexit ''senza se e senza ma''.