IWOBI: MOLTO BENE SALVINI

giovedì 27 giugno 2019''L’azione di Matteo Salvini sul caso Sea Watch rispetta la legge, è conforme a quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e difende i confini dell’Italia dall’immigrazione clandestina. Non possiamo e non dobbiamo prendercela con quelle 42 persone che si trovano imbarcate; è il sistema che dobbiamo combattere: questi flussi migratori sono il frutto della depredazione dell’Africa maturata nel corso degli anni e dell’indifferenza dell’Occidente, sono la conseguenza diretta della mancanza di una equa distribuzione delle risorse. La soluzione non può essere la carità, né tantomeno continuare ad illudere queste persone di un futuro migliore in Italia attraverso un ingresso illegale e pericoloso per loro stessi: dobbiamo fermare gli sbarchi e cooperare con i Paesi del Sahel per disincentivare l’emigrazione giovanile, e quindi la tratta degli esseri umani''. Così il senatore della Lega Toni Iwobi, vicepresidente della commissione Affari Esteri di Palazzo Madama.