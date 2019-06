F.I.:SEGNO FERMEZZA GOVERNO

giovedì 27 giugno 2019''Il governo ha dato il segnale di fermezza che aveva promesso e ha dimostrato che e' disposto ad andare fino in fondo nell'applicazione delle nuove norme sul traffico di rifugiati e migranti. Ora sequestri la Sea Watch, fermi la sua comandante, convochi l'ambasciatore olandese, usi ogni maniera consentita dalla legge per ribadire la sua posizione e per forzare l'egoismo e l'indifferenza dell'Europa, ma lasci sbarcare le persone a bordo. Le offerte di accoglienza, anche in altri Paesi europei, sono numerose: non c'e' motivo di protrarre tensioni e sofferenze. La prova della fermezza e' stata data, perche' farla sconfinare nella crudelta'? È evidente che il principale problema non e' solo fermare le Ong che dimostrano di essere complici dei trafficanti, ma cambiare le regole in Europa, fronteggiare il traffico clandestino e rimpatriare i troppi irregolari che restano nelle nostre citta'''. Cosi' Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, in una nota.