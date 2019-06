RETATA CAMORRA: 126 ARRESTI

mercoledì 26 giugno 2019Sono in totale 126 gli arresti effettuati dai carabinieri nella maxi operazione contro la Camorra scattata questa mattina, che ha coinvolto non solo Napoli e altre aree campane, ma anche Paesi esteri attraverso la collaborazione dell'Interpol. Colpiti in particolare i clan Contini, Licciardi e Mallardo, la cosiddetta ''alleanza di Secondigliano''. Nel corso della medesima operazione,la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso sempre dal gip del tribunale di Napoli, avente a oggetto beni immobili e mobili, aziende, rapporti bancari e quote societarie per un valore complessivo di oltre 130 milioni di euro,riconducibili direttamente o indirettamente, ai destinatari delle misure cautelari fra cui spiccano, in particolare, gli esponenti apicali del clan. Con una articolata indagine, il Gico della guardia di finanza ha individuato e sequestrato 152 unità immobiliari, 255mila metri quadrati di terreni, 194 beni mobili registrati (di cui 101 auto, 92 moto e una barca), 67 rapporti finanziari, oro, preziosi, diamanti e orologi di lusso per circa tre milioni. I provvedimenti di sequestro hanno colpito anche 47 aziende individuali e 52 quote societarie relative a 42 società, distribuite non solo in Campania ma anche in altre regioni, operanti principalmente nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, abbigliamento e calzature, della ristorazione, dell’edilizia, della rivendita di generi di monopoli, del commercio di oro e preziosi e della distribuzione stradale di carburanti.