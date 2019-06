FONTANA: FINTA AUTONOMIA? NO

mercoledì 26 giugno 2019MILANO - ''Se il tentativo'' del Movimento 5 Stelle, ''e' quello di portarci a una riforma che sia una non-riforma, io lo dico subito: non la sottoscrivero' mai, per cui e' inutile che cerchino di portarci in quella direzione. Per cui o e' si', una riforma seria e utile per il Paese, oppure e' meglio che dicano no''. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sull'ennesimo rinvio dell' autonomia regionale, dopo il nulla di fatto al vertice notturno di ieri a Palazzo Chigi. ''Credo sia meglio dire le cose come stanno. Tutte quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica 'non vogliamo trasferire l'autonomia' e lo si dica alle 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare forme quantomeno equivoche'' ha detto Fontana a margine di una iniziativa di Fnm alla stazione ferroviaria di Milano Bovisa. Chi deve dirlo, gli e' stato chiesto, il Movimento 5 Stelle? ''Chi non la vuole, credo che non ci siano dubbi. Salvini e' favorevole, la Lega anche, quindi per una questione evidente sono loro che non la vogliono'', ha risposto Fontana. ''Io credo che non si possa andare avanti in questo modo. Bisogna dare una risposta chiara e avere il coraggio di assumersi le responsabilita'. E' inutile continuare a prendere in giro la gente'', ha concluso.