SANCHEZ VA A SCHIANTARSI

mercoledì 26 giugno 2019MADRID - Dopo il terzo rifiuto del Partito popolare (Pp) a non opporsi alla nascita del nuovo governo, il no di Ciudadanos (Cs) addirittura a discuterne alla Moncloa e l'ennesima fumata nera dopo il quarto tentativo di negoziato con Podemos, il leader del Psoe e primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, ha deciso di sottoporre la sua investitura al voto del parlamento anche senza aver ottenuto alcun sostegno previo. Lo riferisce la stampa spagnola, spiegando che, con ogni probabilita', Sanchez si presentera' al Congresso nella prima meta' di luglio e, salvo novita' dell'ultima ora, non riuscira' ad ottenere la maggioranza dei voti per guidare la Spagna per i prossimi quattro anni. ''Prendiamo atto che il Psoe non ha deciso se vuole un accordo con la sinistra o con la destra per far andare avanti l'investitura'', hanno lamentato fonti di Podemos. ''Non vogliamo entrare in dispute su poltrone e poltroncine ma se il Psoe guarda davvero a sinistra, siamo a disposizione per avviare al piu' presto negoziati seri e raggiungere un programma che ponga al centro i diritti sociali e ambientali e un governo di coalizione stabile'', hanno aggiunto. Intanto sono in molti a ritenere che Sanchez punti ad ottenere un'astensione ''gratis'' da parte di Pp e Cs, come cosi' fecero i socialisti alcuni anni fa, permettendo l'elezioni di Mariano Rajoy alla presidenza del governo. Ma parecchi osservatori e i principali giornali fanno notare che se Sanchez non otterrà questo risultato, rimangono solo altre elezioni anticipate.