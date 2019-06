OFFICINA STELLARE:BOOM BORSA

mercoledì 26 giugno 2019VICENZA - Debutto con il botto per Officina Stellare che oggi ha iniziato le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia. Il titolo della società basata a Sarcedo (Vicenza) specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza segna un rialzo di oltre il 66% a 10 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 6 euro per azione (massimo della forchetta in sede di pre-ipo). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione è di circa 33 milioni.L'ammissione alla quotazione di Officina Stellare è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 866.749 azioni ordinarie, per un controvalore di circa 5,2 milioni euro, rivolto principalmente a investitori istituzionali. Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore al quantitativo offerto. Il flottante della società al momento dell'ammissione sarà pari al 15,75% del capitale sociale, includendo l'esercizio dell'opzione di overallotment.Nell'ambito del collocamento è stata definita l'assegnazione di 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ambito dell'Ipo, gli azionisti e la società assumono un impegno di lock-up per un periodo di 18 mesi. Per i nuovi azionisti è prevista l'assegnazione gratuita di un warrant ogni due azioni. È stata determinata l'assegnazione di 50.000 warrant a disposizione del cda.Giovanni Dal Lago, ceo e co-fondatore di Officina Stellare, ha sottolinea che ''i proventi dell'Ipo saranno destinati a nuovi importanti investimenti per incrementare la capacità produttiva e la ricerca''.