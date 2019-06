TUTTI PAZZI PER LE AZZURRE

mercoledì 26 giugno 2019La vittoria delle azzurre ai Mondiali di Francia contro la Cina e il passaggio ai quarti e' stato accolto con grande entusiasmo anche sui social, dove i tifosi hanno dato il via ai festeggiamenti. La prestazione della formazione di Milena Bertolini ha scatenato la felicita' dei supporter azzurri: ''Hanno fatto innamorare un paese intero. Hanno segnato due gol alla Cina che finora ne aveva subito solo uno in tre partite. Ignorate per anni, prese di mira dagli idioti queste ragazze volano ai quarti del mondiale e ci rendono un popolo FIERO!'', ''Vogliamo fare i complimenti anche a questa donna. Allenatrice dell'Italia femminile con patentino per allenare in Serie A. Brava Milena Bertolini che ci hai portato ai quarti!'', ''Sei la nazionale femminile del 2019'' e ''Ragazze, avete fatto appassionare anche mia nonna, 93 anni, a questo splendido movimento. Il calcio femminile e' una realta' inarrestabile!''. Non sono mancati i riferimenti al passato della Nazionale maschile: ''Buffon 2006 // Giuliani 2019''. Tra gli altri, anche Laura Boldrini ha espresso la sua felicita' per il cammino azzurro tramite il suo account Twitter. Seguita da quasi 900 mila persone, la deputata ha caricato un video durante i festeggiamenti, scrivendo: ''Il sogno continua, straordinarie azzurre!''. Il tweet ha superato i 5000 likes. Anche Matteo Salvini ha partecipato ai festeggiamenti per il risultato: il vicepremier ha scritto su Twitter ''Forza ragazze, orgogliosi di voi!'', con un post che ha raggiunto quota 745 likes