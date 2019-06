CROLLO BADANTI STRANIERE

mercoledì 26 giugno 2019Colf, tate, badanti sono sempre piu' italiane: cala infatti il numero di lavoratori domestici stranieri e sono complessivamente in ribasso, nel 2018, quelli contribuenti all'Inps pari a 859.233, con un decremento rispetto al 2017 dell'1,4% (-11.807 in valore assoluto); una piu' ampia diminuzione si e' registrata nel biennio 2013-2014 (-4,9%), dopo il forte aumento del numero di lavoratori del 2012 (+12,3% rispetto all'anno precedente) per effetto della sanatoria riguardante i lavoratori extracomunitari irregolari. Lo rileva l'Inps. Tra questa classe di lavoratori, si legge in un report, l'88,4% sono donne. La distribuzione territoriale dei lavoratori domestici in base al luogo di lavoro evidenzia che il Nord-Ovest e' l'area geografica che, con il 29,7%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Centro con il 28,4%, dal Nord-Est con il 20,0%, dal Sud con il 12,3% e dalle Isole con l'9,6%. La regione che presenta il maggior numero di lavoratori domestici, sia per i maschi che per le femmine, e' la Lombardia, con 155.467 lavoratori pari al 18,1%, seguita dal Lazio (14,8%), dall'Emilia Romagna (8,8%) e dalla Toscana (8,7%). In queste quattro regioni si concentra piu' della meta' dei lavoratori domestici in Italia.